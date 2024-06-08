Ролан Гаррос. Аревало и Павич стали чемпионами турнира в парном разряде

Сальвадорско-хорватский дуэт выиграл трофей на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €2,849,000

Сетка турнира: парный разряд

Финал

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 11) 7:5, 6:3

Аревало и Павич продлили свою победную серию на грунте после титула на турнире ATP 250 в Женеве, который они выиграли перед Ролан Гаррос. Теннисисты третий раз в этом году обыграли Болелли и Вавассори: в апреле дуэты встречались в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло, а в мае — в полуфинале «Мастерса» в Риме.

Марсело и Мате начали играть вместе в этом году и выиграли уже третий совместный трофей. Помимо титулов в Женеве и на Ролан Гаррос, они стали чемпионами на первой игровой неделе сезона в Гонконге (ATP 250).

Аревало во второй раз победил в парном разряде на Ролан Гаррос. Два года назад уругваец выступал здесь с нидерландцем Жаном-Жюльеном Ройером.

Для Павича титул в Париже стал четвёртым, и тем самым он собрал «Карьерный Grand Slam». В 2018 году хорват стал чемпионом на Australian Open, в 2020 году — на US Open, а в 2021 году — на Уимблдоне. Также в активе Мате есть три титула на «мэйджорах» в миксте. В прошлом сезоне хорват победил на Уимблдоне вместе с украинкой Людмилой Киченок.

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