Повторение матча Этапа лиги ЛЧ. Известны стартовые составы на матч ПСЖ – Бавария на Клубном ЧМ

В 1/4 финала Клубного чемпионата мира встретятся "ПСЖ" и "Бавария".

Луис Энрике поставил следующий стартовый состав:

Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Витинья – Невес, Руис – Дуэ, Баркола, Кварацхелия.

Стартовый состав Венсана Компани:

Нойер – Стианишич, Таа, Упамекано, Лаймер – Павлович, Киммих – Коман, Мусиала, Олисе – Кейн.

Команды сыграли между собой 15 матчей, в которых 9 раз побеждала "Бавария" и 6 раз французский клуб. Последняя встреча в Лиге чемпионов закончилась со счётом 1:0 в пользу "Баварии".

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Поединок начнётся в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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