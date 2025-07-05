Повторение матча Этапа лиги ЛЧ. Известны стартовые составы на матч ПСЖ – Бавария на Клубном ЧМ

В 1/4 финала Клубного чемпионата мира встретятся "ПСЖ" и "Бавария".
Луис Энрике поставил следующий стартовый состав:
Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Витинья – Невес, Руис – Дуэ, Баркола, Кварацхелия.
Стартовый состав Венсана Компани:
Нойер – Стианишич, Таа, Упамекано, Лаймер – Павлович, Киммих – Коман, Мусиала, Олисе – Кейн.
Команды сыграли между собой 15 матчей, в которых 9 раз побеждала "Бавария" и 6 раз французский клуб. Последняя встреча в Лиге чемпионов закончилась со счётом 1:0 в пользу "Баварии".
Поединок начнётся в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.