Игроки Шахтера руководили рефери: у президента Оболони накипело по судейству

Президент Оболони Александр Слободян считает, что матч его команды против Шахтера обслуживал пристрастный арбитр.

Своими мыслями о действиях Александра Каленова и общем состоянии украинского судейства Слободян поделился в интервью New Voice.

«Хочу сказать, что за последние 25 лет в нашем футбольном судействе мало что изменилось». «УАФ и писали, чтобы нам не ставили таких рефери, как Копиевский или Иванов. Каким-то образом сегодня на VAR сидел Копиевский. Думаю, что он и повлиял на изъятие нашего игрока. Затем мы десяток». Обычно, в меньшинстве играть против технической команды с игроками международного класса — непросто. За 25 лет ничего не изменилось. Если когда-то у нас две команды были фаворитами за чемпионство и боролись, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Одна всегда пользовалась властью, а другая — работой судей.

Из-за большого количества лет эта работа по рефери остается и даже была в сегодняшней игре. Рефери руководили игроки Шахтера», — сказал Слободян.