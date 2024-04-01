Дочь Мики Хаккинена делает успехи в картинге

Осенью 2021 года Мика Хаккинен поделился историей о том, что его дети с удовольствием занимаются картингом – речь шла об Элле, которой тогда было 11 лет, и о 7-летнем Даниэле. Мы тогда тоже об этом написали, и сейчас появился повод об этом вспомнить, потому что Элла Хаккинен, которой в этом году исполнится 14, делает первые успехи на международном уровне.

Вчера она одержала победу в категории Junior в картинговых соревнованиях в итальянском городе Кремона, проходивших под эгидой Академии «Чемпионы будущего». На трассе она пересекла линию финиша второй, однако юный австралийский гонщик Джеймс Анагостидис, сделавший это первым, после гонки был оштрафован.

Но те, кто следил за ходом этих юниорских соревнований, отмечают, что Элла действительно показала хорошую скорость, и победа ей досталась не случайно.

Сам двукратный чемпион мира редко комментирует успехи детей, не стал он этого делать и на этот раз, но стоит процитировать его слова, сказанные в адрес дочери летом прошлого года: «Она очень талантлива, у неё редкое дарование, и её отличает энергия и целеустремлённость. Но я бы предпочёл с большой осторожностью оценивать её перспективы, потому что не хочу на неё давить. Впрочем, сейчас автоспорту нужны женщины, а Элла очень любит гоняться. Поэтому я максимально её поддерживаю, как только могу».

Следующий этап соревнований «Чемпионы будущего» пройдёт в испанской Валенсии в мае.

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