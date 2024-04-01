Новак Джокович на этой неделе побьет рекорд Роджера Федерера и станет самой возрастной первой ракеткой мира в одиночном разряде

Сербский теннисист продолжает возглавлять мировой рейтинг в одиночном разряде

Новак Джокович начинает 419-ю неделю на вершине рейтинга АТР, что является рекордом для мужского и женского Туров. В воскресенье сербский теннисист установит еще один рекорд — он станет самой возрастной первой ракеткой мира в одиночном разряде (36 лет и 321 день), обновив предыдущее достижение Роджера Федерера.

Новак Джокович, после достижения 30 лет в мае 2017 года, выиграл 31 титул, среди которых 12 Grand Slam (из 24 выигранных им за карьеру), 10 титулов серии «Мастерс» и два ATP Finals. В этом сезоне сербу пока не удалось завоевать ни одного трофея — он проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Напомним, что парный рейтинг АТР возглавляет 44-й летний Рохан Бопанна, который является самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса.

btu.org.ua