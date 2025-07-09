Челси уже заработал 88% от максимальной суммы, которая была доступна для команды на клубном Мундиале

Подопечные Энцо Марески вышли в финал турнира, обыграв в полуфинале “Флуминенсе” (2:0).

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что выступление на клубном ЧМ уже принесло лондонскому коллективу 110 млн долларов. На кону ещё 10 млн в случае победы в решающей встрече.

Максимально возможный доход клуба на соревнованиях составлял 125 млн долларов. “Челси” потерял 2 млн долларов из-за поражения от “Фламенго” (1:3) на групповом этапе, а за участие в турнире “пенсионеры” получили 35 млн – на 3 млн меньше “лимита” для представителей УЕФА.

www.ua-football.com