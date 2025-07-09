Украинцы на турнирах ITF 9 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
17:30 | Мария Ноздрачева/Матильда до Санто Парейра (Украина/Португалия) – Екатерина Овчаренко/Эмили Уэбли-Смит (Украина/Великобритания)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 5) – Брайан Боземой (Нидерланды)
Пары. Основная сетка. 1 круг
20:00 | Владислав Орлов/Нильс Лоотсма (Украина/Нидерланды) – Айдан Гомес Осорио/Джастин Робертс (Кувейт/Бахрейн)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:30 | Александр Овчаренко (Украина, 5) – Мика Липп (Германия, WC)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
17:30 | Владимир Ужиловский/Флориан Броска (Украина/Германия) – Давид Поляк/Тим Рюль (Чехия/Германия, 2)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Анита Сагдиева (Украина, 2) – Максин Мерфи (США, WC)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Анита Сагдиева/Кайли Коллинс (Украина/США) – Камилла Аллегри/Оливия Аллегри (США)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:00 | Кристина Почтовик (Украина) – Милана Жабраилова (-, 2)
Пары. Основная сетка. 1 круг
16:00 | Мария Емшанова/Кьяра Еролимов (Украина/Хорватия) – Джада Ди Паола/Николь Джанини (Италия/Бразилия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Александр Брайнин/И Цин Цзян (Украина/Китай) – Игорь Маркондеш/Никола Славич (Бразилия/Швеция)
15:00 | Никита Маштаков/Николло Катини (Украина/Италия, 1) – Павел Ющак/Миколай Ковал (Польша)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Иван Кременчуцкий/Константин Мантач (Украина) – Мелвин Брюн/Пауль Редер (Швеция/Германия, WC)
Тимур Бельдюгин/Артур Лаборд (Украина/Швейцария, 2) – Пит Луис Пинтер/Александер Вагнер (Австрия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
11:00 | Дарья Есипчук (Украина) – Полина Скляр (Украина, JR)
Пары. Основная сетка. 1 круг
18:30 | Дарья Есипчук/Марцелина Подлинська (Украина/Польша) – Майя Дрозд/Каролина Краймер (Польша/Германия)