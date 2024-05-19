Страсбург. Свитолина и Парри доиграют свой матч первого круга в понедельник

Стартовый матч Элины Свитолиной на турнире в Страсбурге не удалось завершить сегодня из-за наступления темноты. Поединок против француженки Диан Парри был прерван при счете 6:3, 4*:2 в пользу украинской теннисистки. Отметим, что игры сегодняшнего дня несколько раз прерывались из-за дождя.

По ходу встречи сегодня Элина Свитолина допустила две двойные ошибки, проиграла один гейм на своей подаче и сделала четыре брейка.

Подписываетесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить продолжение поединка Элины Свитолиной в Страсбурге.

btu.org.ua