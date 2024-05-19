Боттас: На последних 10 кругах эффективность резины упала

Гран При Эмилии-Романьи стал очередным этапом сезона, на котором гонщикам Sauber не удалось заработать очки. Машине по-прежнему не хватает темпа, а обстоятельства по ходу гонки складывались так, что тактика, выбранная швейцарской командой, не дала результатов.

Валттери Боттас (18-й): «Сегодня мы пытались чего-то добиться за счёт тактики, поэтому пит-стоп провели довольно рано. С одной стороны, хорошо, что мы предприняли такую попытку, с другой, второй отрезок дистанции получился слишком длинным.

На последних десяти кругах эффективность резины резко снизилась, и это было больше похоже на катание на коньках по льду, чем на гонку. Команда должна продолжать модернизировать машину и привозить на гонки больше новинок – вероятно, тогда мы сможем показывать более высокие результаты в квалификациях и окажемся в более благоприятном положении.

Готовясь к этому уик-энду, мы сделали небольшой шаг вперёд, но, разумеется, чтобы претендовать на очки, нужно добиваться дальнейших улучшений. На базе команды идёт интенсивная работа над следующим комплексом обновлений, которые должны быть готовы к предстоящим этапам.

Кроме того, мы внесём некоторые изменения в машину перед Гран При Монако с учётом особенностей этой трассы, где практически всё зависит от итогов квалификации. Чтобы получить возможность бороться за очки, важно её провести как можно лучше».

Гуаньюй Чжоу (15-й): «В начале сегодняшней гонки событий было маловато, но ближе к концу произошло некоторое оживление. Мы надеялись на появление автомобиля безопасности, полагая, что тогда наша тактика по-настоящему сработает, и хотя этого не произошло, мы всё-таки смогли чего-то добиться.

Нам неплохо удавалось контролировать износ резины и отыгрывать позиции. К сожалению, большинство соперников были на той же тактике одного пит-стопа, что и мы, а на этой трассе трудно обгонять. Поскольку по ходу гонки никаких инцидентов не было, подобраться к призовой десятке мы не смогли, тем более что темпа нам по-прежнему не хватает.

Следующий этап сезона пройдёт в Монако, где совершенно иная по характеристикам трасса, и иногда бывает, что машина в таких условиях вдруг начинает работать эффективнее. Команда продолжает готовить новинки, и во всех предстоящих гонках мы намерены полностью выложиться в надежде заработать очки».

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