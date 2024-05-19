Анчелотти — о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина

Карло Анчелотті

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результативную ничью 4:4 с "Вильярреалом" в 37 туре Ла Лиги.

"Это был интересный матч, ритмичный, напряженный, открытый, с небольшим балансом. То, что мы получили, это то, что мы должны были получить, играть интенсивно, чтобы подготовиться к последней игре сезона.

Я не волнуюсь, это была очень откровенная игра. Мы играли в атакующий футбол, возможно пропустили больше, чем нужно. Это ничего не меняет, финал не обязательно должен быть таковым. Впереди они играли очень хорошо, а в атаке Арда Гюллер показал нечто особенное.

Лунин? Мне понравилось, он ничего не мог поделать с голами. У него был перерыв, но он сыграл хорошую игру. Очевидно, голы не его вина", — сказал Анчелотти.