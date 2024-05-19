Экс-чемпион мира, который хотел победу Фьюри, отреагировал на бой Усика

Келл Брук

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от нокаута. Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113.

После завершения поединка бывший чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук, который прогнозировал победу Фьюри, отреагировал на результат боя:

«Драма, особенно в одном из раундов.

Я думал, что Тайсон Фьюри имеет два раунда преимущества в этом поединке. Думаю, что это было близкий бой. Фьюри сделал достаточно, чтобы выиграть по решению судей.

После того, как он пережил 9 раунд, я знал, что он в форме, хорошо восстановится и хорошо выдержит бой, что он и сделал», – сказал Брук.

Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина

sport.ua