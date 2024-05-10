На бой Тайсон – Пол продают билеты по $2 млн. Что предлагают взамен

Компания Most Valuable Promotions (MVP) объявила о том, что на бой Джейка Пола против Майка Тайсона впервые в истории бокса будет предоставлен пакет VIP-билетов стоимостью 2 миллиона долларов,
Пакет включает в себя:
– Два уникальных места в рингсайде
– Четыре места в первом ряду в партере
– Четыре места во втором ряду в партере
– Эксклюзивный опыт прибытия на стадион
– Охрана и сопровождение во время боя
– Частная комната на арене
– Открытый бар высшего класса, меню «все включено»
– Фото с Полом в раздевалке перед боем
– Фото с Тайсоном в раздевалке перед боем
– Перчатки с автографами Пола и Тайсона
– Фото после боя на ринге
– Двухночное проживание в роскошном отеле с бойцами
– Места в первом ряду на мероприятиях недели боев
– Частный мини-автобус класса люкс на мероприятиях
– Место на сцене во время взвешивания
Поединок состоится 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США). Бой будет иметь статус профессионального.