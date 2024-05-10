На бой Тайсон – Пол продают билеты по $2 млн. Что предлагают взамен

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Компания Most Valuable Promotions (MVP) объявила о том, что на бой Джейка Пола против Майка Тайсона впервые в истории бокса будет предоставлен пакет VIP-билетов стоимостью 2 миллиона долларов,

Пакет включает в себя:

– Два уникальных места в рингсайде

– Четыре места в первом ряду в партере

– Четыре места во втором ряду в партере

– Эксклюзивный опыт прибытия на стадион

– Охрана и сопровождение во время боя

– Частная комната на арене

– Открытый бар высшего класса, меню «все включено»

– Фото с Полом в раздевалке перед боем

– Фото с Тайсоном в раздевалке перед боем

– Перчатки с автографами Пола и Тайсона

– Фото после боя на ринге

– Двухночное проживание в роскошном отеле с бойцами

– Места в первом ряду на мероприятиях недели боев

– Частный мини-автобус класса люкс на мероприятиях

– Место на сцене во время взвешивания

Поединок состоится 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США). Бой будет иметь статус профессионального.

sport.ua