«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи дал совет украинскому боксеру Александру Усику относительно его будущего.

«Сейчас много разговоров о реванше Усика с Даниэлем Дюбуа. Пусть лучше Александр уходит на пенсию. Он сейчас на вершине, что ему еще доказывать? Усик победит в реванше Дюбуа еще более убедительно. Единственный способ для Дюбуа победить Усика, это если Александр постареет за одну ночь», – сказал Малиньяджи.

Если Дюбуа победит 22 февраля 2025 года Джозефа Паркера и защитит титул, то бой с Усиком будет за титул абсолютного чемпиона мира.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua