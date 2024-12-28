Фан-клубы Ferrari надеются, что Карлос ещё вернётся

Пресс-служба Скудерии поделилась трогательным видео, посвящённым прощальному посланию, адресованному Карлосу Сайнсу международным сообществом фан-клубов Ferrari.

В этом письме есть такие слова:

«Дорогой Карлос! После четырёх лет, проведённых вместе, трудно найти подходящие слова, чтобы выразить, как мы тебе благодарны!

Ты был великолепным послом бренда Ferrari, показывая всему миру, что сражаться на гоночных трассах надо со всем упорством и решимостью. Спасибо тебе за все победы, добытые тобой за рулём красных машин, особенно за победу в прошлогоднем Гран При Сингапура – она была нашей единственной радостью в том трудном сезоне.

Мы желаем тебе всего наилучшего, желаем отличного продолжения славной карьеры и новых прекрасных результатов! Мы твёрдо уверены, что это не прощание, и мы ещё увидимся! Удачи, Карлос! И, как всегда: Forza Ferrari!»

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