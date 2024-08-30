IT-компания Globant – аргентинский спонсор Williams

В Williams Racing объявили о начале сотрудничества с крупной аргентинской IT-компанией Globant, которая работает в 33 странах мира, прежде всего в Латинской и Центральной Америке, а её акции торгуются на Нью-Йоркской бирже.

С весны этого года Globant уже является официальным партнёром Формулы 1, а теперь она также начинает сотрудничество с Williams, что связано с предстоящим дебютом Франко Колапинто, молодым гонщиком из Аргентины, который будет выступать за британскую команду на оставшихся девяти этапах сезона.

До этого Globant оказывала финансовую поддержку Колапинто в Ф2 и продолжит это сейчас, ведь он стал первым аргентинским гонщиком в Формуле 1 за 23 года.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Я рад, что Globant присоединяется к Williams, ведь Аргентина готовится отметить очередную важную веху в истории этой страны в Формуле 1. В основе партнёрства, объединившего две наших организации – инновации и стремление сделать так, чтобы опыт, который получают болельщики, стал ещё интереснее. И начиная с этого уик-энда в Монце мы начинаем наше сотрудничество».

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