Украинские команды в топ-10 по количеству выходов в основной этап ЛЧ

Все благодаря Шахтеру и Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Украинские гранды 37 раз участвовали в основном раунде главного клубного евротурнира. Это 9-й показатель в соответствующем рейтинге.

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В первой пятерке представители топ-5 лиг. Команды Ла Лиги делали это 113 раз, АПЛ – 108, тройку замыкает Италия (100).

Уже в ближайшие годы Украина может покинуть топ-10 – Турция и Греция очень близко (34). 12-е место занимает Бельгия, чьи коллективы также могут сократить расстояние в будущем по этому показателю (30).

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