Ювентус выставил на продажу своего капитана

Туринцы не будут продолжать сотрудничество с Данило
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ювентуса" Данило может сменить клуб уже этой зимой.
По информации Фабрицио Романо, представители клуба уже провели разговор с футболистом, уведомив его о том, что он будет доступен для продажи в январское трансферное окно.
Это решение стало следствием того, что "Ювентус" не планирует продлевать сотрудничество с Данило после окончания его контракта в июне 2025 года.
Центрбек присоединился к "Ювентусу" в 2019 году из "Манчестер Сити" за 37 млн евро.
Читайте такжеМанчестер Юнайтед хочет продать Рашфорда в клуб Серии А
www.ua-football.com