Ювентус выставил на продажу своего капитана

Туринцы не будут продолжать сотрудничество с Данило

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Центральный защитник "Ювентуса" Данило может сменить клуб уже этой зимой.

По информации Фабрицио Романо, представители клуба уже провели разговор с футболистом, уведомив его о том, что он будет доступен для продажи в январское трансферное окно.

Это решение стало следствием того, что "Ювентус" не планирует продлевать сотрудничество с Данило после окончания его контракта в июне 2025 года.

Центрбек присоединился к "Ювентусу" в 2019 году из "Манчестер Сити" за 37 млн евро.

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