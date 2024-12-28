Ига Швёнтек о реакции на ситуацию с ее допинговым делом: “Боялась, что от меня отвернутся, но почувствовала поддержку”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек впервые после публикации заявления по поводу допингового дела прокомментировала реакцию общественности и СМИ.



Во время пресс-конференции перед стартом на United Cup, польская теннисистка ответила на вопрос о том, как оценивает реакцию в медиа и социальных сетях, а также считает ли она комментарии справедливыми.

«Думаю, реакция оказалась более позитивной, чем я ожидала, – ответила Швёнтек. – Большинство людей отнеслись с пониманием, и те, кто читал документы и знает, как работает система, понимают, что моей вины в произошедшем нет и я никак не могла на это повлиять».

Швёнтек призналась, что старалась ограничить свое присутствие в интернете после инцидента: «Честно говоря, мне сложно судить объективно, потому что я не так много времени проводила в интернете. Я стараюсь жить своей жизнью и сосредоточиться на других вещах, на подготовке к сезону и на теннисе, потому что это лучшее, что можно сделать после такого случая».

Польская теннисистка особо отметила поддержку соотечественников: «В основном я читала комментарии в Польше, и они были довольно поддерживающими. Я очень это ценю, потому что даже когда я пропустила азиатскую серию турниров, и никто не знал почему, это было непросто. После того, как информация по моему делу была опубликована, я боялась, что большинство людей от меня отвернутся. Но я почувствовала поддержку, и это приятно».

Швёнтек также добавила, что готова и к негативной реакции: «Очевидно, что будут и негативные комментарии, и этого не избежать. Это то, что всегда будет нас преследовать, независимо от того, что происходит в нашей жизни. Мы публичные люди. Да, что ж, мне просто нужно это принять, и, честно говоря, меня это не особо волнует».



btu.org.ua