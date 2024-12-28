«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Катмен Расс Анбер высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это было очень легко. Я ждал куда более тяжелого боя для Александра, а получилась доминация. Усик победил 9:3 (117:111). Тайсон даже не попадал по Усику, а сам украинец прекрасно доносил удары. Усик – это легенда», – сказал Анбер.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua