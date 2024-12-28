Беллингем: Я подписал контракт с Реалом, чтобы выигрывать титулы

Фото: пресслужби ФК “Реал” Мадрид

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем рассказал о своих планах относительно будущего в мадридском клубе.

"Я подписал контракт с "Реалом", чтобы выигрывать титулы в лучшем клубе мира. Пять титулов за один год – это хорошо, но мы хотим большего, и у нас есть голод к этому.

Мы хотим продолжать побеждать на протяжении многих лет и творить историю "Реала", – сказал футболист.