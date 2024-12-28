Айзек Хаджар ещё в Катаре узнал, что дебютирует в 2025-м

В следующем сезоне в составе Racing Bulls дебютирует Айзек Хаджар. Официально команда объявила об этом во второй половине декабря, но самого гонщика поставила в известность ещё в дни Гран При Катара.

«Честно говоря, уже в середине сезона я знал, в каком направлении будет развиваться моя карьера, – рассказал Хаджар в эфире телеканала Canal+. – Но после этого подъёмы чередовались со спадами, мы несколько раз были близки к подтверждению, но в Формуле 1 всё очень быстро меняется. В какой-то момент я даже начал думать, что следующий год проведу в роли резервного гонщика.

К счастью, я смог продемонстрировать, что нахожусь уже на том уровне, на котором могу выступать в Формуле 1. Мне сообщили о переходе в Катаре – вопрос был практически решён, но пока бумаги не подписаны, ничего не гарантировано.

После Гран При Катара я так ничего и не подписал, поэтому начал думать: «Неужели что-то ещё произошло?» Я не был уверен, но затем мне принесли огромное количество бумаг на подпись».

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