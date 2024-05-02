Мадрид. Легечка победил Медведева и впервые сыграет в полуфинале «Мастерса»

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании определился последний участник полуфинала

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия, 30) — Даниил Медведев (-, 3) 6:4 отказ

Иржи Легечка взял реванш у Даниила Медведева за прошлогоднее поражение на Уимблдоне. Интересно, что в том поединке доиграть до конца не смог чешский теннисист, который снялся после двух проигранных сетов.

Иржи Легечка впервые дошел до полуфинала на «Мастерсе» и стал третьим чешским теннисистом кому удалось сделать это в Мадриде, после Иржи Новака и Томаша Бердыха. Легечка — первый представитель Чехии в полуфинале турнира АТР 1000 с 2015 года.

За место в финале чешский теннисист сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, который прошел в полуфинал без игры, после отказа второй ракетки мира Янника Синнера.

Напомним, что в другом полуфинальном поединке сыграют Тэйлор Фритц и Андрей Рублев.

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