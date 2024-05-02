Определился последний соперник сборной Украины на Олимпийских играх-2024

Определился последний соперник олимпийской сборной Украины по футболу на групповом этапе Олимпийских игр-2024 в Париже.

Четвертой командой в квартете B стал Ирак. Команда завоевала путевку на Олимпиаду как бронзовый призер Кубка Азии U-23. В матче за 3 место Ирак победил Индонезию со счетом 2:1.

Итак, Украина встретится в группе B с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Отметим, что именно против иракцев команда Руслана Ротаня сыграет в первом матче на турнире 24 июля.

Группа B

Аргентина

Марокко

Ирак

Украина

Расписание матчей сборной Украины

24 июля, 20:00. Украина – – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – – Аргентина

Футбольный турнир ОИ-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа. Кроме города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене . В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по две команды.

Украинская команда впервые примет участие в этих соревнованиях. Напомним, олимпийскую лицензию удалось получить благодаря выходу сборной Украины U21 в полуфинал молодежного Евро-2023.

Напомним, действующий победитель олимпийского футбольного турнира — сборная Бразилии, которая в финале Олимпиады-2020 в Токио победила Испанию (2:1 после овертаймов). Бронзовые медали выиграла Мексика, которая в матче за 3 место одолела страну-хозяйку Японию (3:1).

Недавно главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань рассказал, как будет решаться проблема вызова футболистов на ОИ-2024.

champion.com.ua