Янник Синнер – после драматичного поражения в финале Ролан Гаррос: “Сейчас не время плакать, в этом нет никакого смысла”

Первая ракетка мира Янник Синнер ответил на вопросы журналистов после поражения от Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата Франции



– Конечно, я доволен турниром в целом, но, очевидно, это поражение очень болезненное. Сейчас, если честно, трудно что-то говорить. Но я доволен тем, как мы продолжаем развиваться, как стараемся прибавлять каждый день и как я ставлю себя в такие ситуации. Это был матч очень высокого уровня, без сомнений. Я рад быть его частью. Но, да… финальный результат ранит.

– Хотелось бы узнать, что у вас было в голове после четвёртого сета, когда вы готовились к пятому. А также, что вы чувствовали, когда всё закончилось и вы просто сидели на стуле.

– Ну, сейчас, наверное, очевидно, о чём я думал… но пока матч продолжается, ты не думаешь о тех шансах, которые у тебя были, или о чём-то подобном.

На турнирах Grand Slam я стараюсь после каждого сета начинать как бы с нуля. Конечно, я был разочарован тем, как сложился четвёртый сет – у меня были матчболы, я подавал на матч. Но при этом я остался в игре ментально, не отдал ему ни одного очка просто так. А когда матч заканчивается – он заканчивается. Тогда уже в голове появляются совсем другие мысли и эмоции. Ты уже ничего не можешь изменить. А вот когда начинается пятый сет, тоу тебя всё ещё есть шанс что-то изменить.

– У вас в карьере не лучшая статистика в самых длинных матчах, тех, что длятся более четырёх часов. Вы сами об этом думали? И как вы себя чувствовали физически под конец? Со стороны казалось, что вы не проседали.

– Этот матч невозможно сравнивать с другими. Физически я чувствовал себя довольно хорошо. Конечно, устал, но и он устал, это было видно. Это был и физически, и ментально тяжёлый матч.

Но что теперь? Результат известен – изменить уже ничего нельзя. Я всё равно рад быть частью такого поединка. Думаю, это был теннис очень высокого уровня, длинный матч… и такое бывает. Мы видели подобное и с другими игроками в прошлом, а сегодня это случилось со мной.

Теперь надо постараться как-то это стереть из головы, забрать из матча позитив и двигаться дальше. Другого пути нет.

Обзор финала Янник Синнер – Карлос Алькарас на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

– Вы сказали, что этот матч нельзя сравнивать с другими. Чем он отличался от ваших предыдущих финалов на “мэйджорах”? Я имею в виду и подготовку к матчу, и ажиотаж вокруг – ведь это был финал против Карлоса, и саму атмосферу. Он ощущался как-то особенно?

– Честно говоря, я даже не думал о том, что это финал. Ты стараешься сосредоточиться только на себе, быть в моменте. А сегодня моим соперником был Карлос – вот и всё. Мы постарались хорошо подготовиться, и, думаю, у нас это получилось.

Я чувствовал себя гораздо более готовым, чем в Риме, думаю, это было видно. И если судить по моей игре сегодня, она стала лучше с тех пор. Это, собственно, и была моя главная цель: увидеть, на каком уровне я сейчас. Я готовился к «мэйджору», сыграв перед ним только один турнир на грунте, и дошёл до финала.

Сейчас, конечно, тяжело принять поражение, потому что было много шансов. Но в этом и красота спорта… хотя сегодня она показала мне и свою печальную сторону. Но если смотреть только на грустное, то ты никогда не вернёшься. Я верю, что стал лучше как игрок с прошлого года и это хорошо. Теперь будем продолжать двигаться вперёд.

– Давайте поговорим о положительных вещах, которые можно унести с собой после этого матча, о том, на что можно опереться, чтобы начать снова. Что вы берёте с собой хорошего?

– Уношу с собой ещё один финал «мэйджора» – это результат, который не стоит недооценивать. Это мой третий подряд финал на турнирах Grand Slam, в последнее время я стабильно прохожу далеко на всех турнирах. Это уже восьмой финал подряд, и это важно.

Что я точно беру из этого матча – осознание того, что теперь я могу долго держать высокий уровень. Раньше у меня случались спады, сеты могли заканчиваться 1:6, 2:6, особенно с учётом некоторых вещей, которые происходили в прошлом. Сейчас я научился перезагружаться. Есть немало позитивных моментов, даже если в голове пока больше негативных. Но это спорт. Если бы я радовался просто тому, что сыграл в финале, это бы означало, что мне всё равно, а это не так. Очень горько, очень больно, но так уж вышло.



– Яник, я понимаю, что матч только что закончился, но всё же спрошу. Вы ведь хорошо знаете историю тенниса, смотрели с годами, как Федерер и Надаль играли великие матчи, или Джокович и Надаль, или даже вспомним Борга и Макинроя. Насколько для тебя значимо быть частью, как мне кажется, одного из величайших матчей в истории? И поможет ли это тебе как-то обрести внутреннюю силу?

– Да, я думаю, что каждое соперничество по-своему особенное. Раньше стиль игры был немного другим, чем сейчас. Сейчас мяч летит быстрее, игра более физически затратная, с моей точки зрения, всё немного изменилось. Но сравнивать это нельзя.

Мне посчастливилось играть против Новака, против Рафаэля, на турнирах Grand Slam, а вот с Роджером, к сожалению, не удалось. Чтобы обыграть таких игроков, нужно очень многое. И у меня такое же ощущение при игре с Карлосом, как и с теми, кто был до него. Приятно видеть, что мы тоже способны показывать такой теннис – думаю, это хорошо для всего нашего спорта в целом. Атмосфера сегодня была потрясающей, и быть частью этого – особенное чувство. Конечно, я счастлив, что стал частью такого матча. Было бы лучше, если бы в моих руках сейчас был главный трофей, а не у другого игрока… Но, как я уже говорил, изменить этого уже нельзя.

– Как вы планируете восстановиться после этого поражения? Возьмёте пару дней отдыха? Встретитесь завтра с командой, чтобы разобрать, что пошло не так и что было хорошо, пересмотрите видео? Каков план?

– Нет, сначала мне нужно немного времени для себя. Я хочу увидеться с семьёй и немного побыть с ними. А потом будем двигаться дальше. Нет тут никакого секрета, путь один. Или ты идёшь по нему, или теряешься. А я точно не из тех, кто хочет потеряться. Так что будем готовиться к новым матчам. Надеюсь, получится сыграть пару матчей на траве до Уимблдона, ведь следующая цель – это Уимблдон. А дальше посмотрим. Но сейчас не время плакать, в этом нет никакого смысла, только время потеряешь. Конечно, мне жаль, как всё сложилось. У меня и до приезда сюда были не самые простые моменты. Но потихоньку всё снова пойдёт вверх.



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