Синнер – Оже-Альяссим: прогноз и где смотреть матч US Open

В ночь на 6 сентября в 02:00 по киевскому времени состоится полуфинальный матч US Open 2025, в котором сразятся первая ракетка мира Янник Синнер и канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч будет транслироваться сайтом sportplus.live. Также игру транслирует канал Eurosport, который доступен на разных он-лайн платформах, в том числе MEGOGO.

Янник Синнер

Итальянец проводит выдающийся сезон, сыграв во всех трех финалах турниров «Большого шлема» и готовясь к четвертому подряд. Синнер возглавляет мировой рейтинг и является главным фаворитом на титул, его главным конкурентом остается Карлос Алькарас.

На этом US Open Синнер уверенно прошел всех соперников. Единственным, кто сумел навязать борьбу, стал Денис Шаповалов, но и его итальянец обыграл в четырех сетах — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. Остальные матчи Синнер завершал в трех партиях, отдавая не более семи геймов за встречу. Его жертвами стали Копржива, Попырин, Бублик и Музетти. Теннисист защищает титул чемпиона, поэтому мотивация на пределе.

Феликс Оже-Альяссим

Канадец еще несколько лет назад считался будущей звездой мирового тенниса, но прогресс застопорился, и он оказался в роли крепкого середняка. Однако на этом турнире Оже-Альяссим вновь показывает высокий уровень и второй раз в карьере вышел в полуфинал мейджора.

Сетка у канадца была сложной: сначала он прошел британца Харриса — 6:4, 7:6, 6:4, затем обыграл Романа Сафиуллина — 6:1, 7:6, 7:6. В третьем круге сенсационно переиграл Александра Зверева — 4:6, 7:6, 6:4, 6:4, после чего справился с Андреем Рублёвым — 7:5, 6:3, 6:4. В четвертьфинале канадец взял верх над Алексом де Минауром — 4:6, 7:6, 7:5, 7:6.

Личные встречи

В очных матчах счет 3:1 в пользу Оже-Альяссима, но одна из побед канадца была получена из-за неявки соперника. Последняя встреча прошла три недели назад в Цинциннати, где Синнер уверенно победил.

Прогноз

Букмекеры считают Синнера безоговорочным фаворитом полуфинала, предлагая минимальный коэффициент на его победу. Однако аналитики отмечают, что Оже-Альяссим способен оказать более серьезное сопротивление, чем в их последнем матче. Перспективной выглядит ставка на тотал больше 30,5 геймов с коэффициентом 1.83.

