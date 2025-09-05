Джокович – Алькарас: прогноз и где смотреть матч US Open

5 сентября в 22:00 по киевскому времени на кортах US Open пройдет один из самых ожидаемых матчей сезона – полуфинал между 38-летним сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом, второй ракеткой мира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч будет транслироваться сайтом sportplus.live. Также игру транслирует канал Eurosport, который доступен на разных он-лайн платформах, в том числе MEGOGO.

Новак Джокович

Даже в 38 лет Джокович продолжает демонстрировать теннис высочайшего уровня. Серб уже четырежды выигрывал US Open, последний титул был завоеван в 2023 году. Однако завоевать 25-й «Большой шлем» будет крайне непросто.

Сезон 2025 года складывается для Ноле неоднозначно: он трижды доходил до полуфиналов мейджоров, и нынешний турнир – четвертая попытка выйти в финал. На пути в полуфинал Джокович последовательно обыграл американцев Тьена (6:1, 7:6, 6:2) и Свайду (6:7, 6:3, 6:3, 6:1), затем британца Норри (6:4, 6:7, 6:2, 6:3). В 1/8 финала серб уверенно прошел немца Штруффа – 6:3, 6:3, 6:2, а в четвертьфинале справился с Тейлором Фритцем – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Главный вопрос – хватит ли физических сил Джоковича на весь турнир.

Карлос Алькарас

Испанец считается лидером нового поколения и уже в этом сезоне подтвердил свой статус, выиграв «Ролан Гаррос» и пять других турниров. Перед US Open Алькарас взял титул в Цинциннати, что лишь подчеркнуло его отличную форму.

На US Open-2025 Карлос не проиграл ни одного сета и лишь раз сыграл тай-брейк. В первых кругах он прошел американца Опелку (6:4, 7:5, 6:4), итальянцев Беллуччи (6:1, 6:0, 6:3) и Дардери (6:2, 6:4, 6:0). Француз Рендеркнеш сумел навязать борьбу, но уступил – 7:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале Алькарас уверенно одолел чеха Легечку – 6:4, 6:2, 6:4. На счету испанца уже есть победа на US Open – в 2022 году.

Личные встречи

История противостояния пока в пользу Джоковича – 5:3. Последний матч состоялся на Australian Open, где серб выиграл в четырех сетах.

Прогноз

Матч станет настоящей битвой поколений. Алькарас, которому всего 22 года, котируется фаворитом у букмекеров, однако Джокович, несмотря на возраст, наверняка навяжет борьбу. Многое будет зависеть от физической готовности, и именно здесь преимущество у испанца.

Оптимальным вариантом ставки выглядит победа Алькараса с форой -4,5 гейма. Букмекеры оценивают такой исход коэффициентом 1.70.

