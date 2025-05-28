Ролан Гаррос. Юлия Стародубцева против Анастасии Потаповой во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сыграет во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч против “нейтральной” Анастасии Потаповой пройдет вторым запуском на Корте №12 (начало ориентировочно в 14:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/05/2025): 124/81

Призовые за карьеру: $964,093



Дата рождения: 30/03/2001 (24 года)

Место рождения: Саратов, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2025 – Cluj-Napoca; 2023 – Linz; 2022 – Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 21 (19/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/05/2025): 233/163

Призовые за карьеру: $4,749,194

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Ханне Вандекинкель (Бельгия) 6:3, 6:1

QR2: Тамара Зиданшек (Словения) 3:6, 6:2, 6:2

QFR: Сара Бейлек (Чехия) 0:6, 4:6 (прошла в основную сетку в статусе “лаки лузера”)

R1: Тамара Корпач (Германия, Q) 2:6, 6:1, 6:4

Анастасия Потапова

R1: Линда Носкова (Чехия, 29) 5:7, 6:1, 7:5

История на турнире

Юлия Стародубцева – 3/1 | Стародубцева в прошлом году смогла преодолеть квалификационный этап и проиграла в первом круге основы.

Анастасия Потапова 7/5 | Потапова пятый раз играет в основной сетке Ролан Гаррос. В предыдущем сезоне ей удалось дойти до четвертого круга.

Выступления на грунте (на 28/05/2025):

Юлия Стародубцева – 52/40 (8/7 в этом году)

Анастасия Потапова – 76/41 (6/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Юлия Стародубцева – 8/15

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 7/5 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1, Мадрид – R4, Рим – QR1

WTA 500 – 1/4 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1

WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1

WTA 125 – 0/2 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1, Париж – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1

Анастасия Потапова – 17/8

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 6/5 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R1, Мадрид – R4, Рим – R2

WTA 500 – 5/2 | Брисбен – R3, Линц – 1/4, Штутгарт – R2

WTA 250 – 5/0 | Клуж-Напока – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – В, П, В, В, П

Анастасия Потапова – В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 10/6 | Стародубцева в этом году дважды встречалась с российскими теннисистками: в Мадриде она обыграла Людмилу Самсонову и уступила Мирре Андреевой.

Анастасия Потапова – 10/7 | Потапова в этом сезоне трижды играла против Даяны Ястремской (победила в Брисбене и Риме, и проиграла в Дубае), а также против Марты Костюк, которой уступила в Мадриде.

• Юлия Стародубцева сыграет 25-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 10 побед (42%).

• Анастасия Потапова проведет 250-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 138 побед (55%).

• Юлия Стародубцева сыграет 8-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 2 победы (29%).

• Анастасия Потапова сыграет 40-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 18 побед (46%).

• Юлия Стародубцева второй раз вышла во второй круг на “мэйджоре” и попробует впервые пройти в третий раунд. В прошлом году она потерпела поражение на этой стадии на Уимблдоне.

• Анастасия Потапова 12-й раз играет во втором круге на турнире Grand Slam (4-й раз в Париже). 5 раз она проходила дальше (дважды на Ролан Гаррос). В этом году Потапова проиграла Анастасии Павлюченковой во втором круге Australian Open.

Победительница этого матча получит 168 000 евро призовых и 100 рейтинговых очков. Проигравшая – 117 000 евро призовых и 50 рейтинговых очков.

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