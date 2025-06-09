Градо. Олейникова пробилась в основную сетку соревнований

Александра Олейникова сыграет на турнире WTA 125 в Италии



Градо, Италия • 9-15 июня • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александра Олейникова (№202 WTA) в финальном раунде отбора за два с половиной часа обыграла Эву Веддер из Нидерландов (№267 WTA) со счетом 6:2, 2:6, 7:5.

Украинка впервые в этом сезоне играет на турнире WTA 125. Отметим, что Олейникова продлила свою беспроигрышную серию. В конце мая она победила на турнире ITF W75 в Портороже.

Потенциальные соперницы Александры в основной сетке: Тэйлор Таунсенд (США, 2), Клоэ Паке (Франция, 3), Синья Краус (Австрия, 7), Юлия Грабгер (Австрия, 8).



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