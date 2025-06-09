Хоккеист Эдмонтона: «Вздремнуть в самолете непросто из-за шумихи в покере»

Игроки «Эдмонтона» в самолете

В преддверии игры №3 финала Кубка Стэнли, которая состоится на домашней арене «Пантерз» 10 июня (киевское время – 03:00), официальный сайт НХЛ поинтересовался у игроков «Эдмонтона», чем они будут заниматься в самолете, так как время в дальнем полете на юг США занимает более пяти часов и в дороге с учетом таможни и трансферов можно провести целый день.

«В каждой команде все еще есть читающие, но все больше в самолетной жизни игроки пользуются гаджетами, которые дают больше вариантов коротать время, – рассказывает ветеран НХЛ и 33-летний форвард «Эдмонтона» Джефф Скиннер. – Я всегда беру с собой заряженный iPad, загруженный фильмами и сериалами. А еще в командном самолете всегда присутствует карточная игра. У «Ойлерз» это восемь игроков, играющих в Техасский Холдем (разновидность покера). Игра начинается еще до взлета самолета и не заканчивается, пока шасси не коснутся взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Но это не тихая игра. Я сижу рядом с покерным столом. Бывает, если я хочу вздремнуть, это не всегда реалистично, потому что участники – шумная компания, постоянно переругивающаяся друг с другом».

Напомним, что в финальной схватке Кубка Стэнли после двух матчей «Эдмонтон» – «Флорида» равенство: 1–1. Серия переезжает в США.

Getty Images. Джефф Скиннер

sport.ua