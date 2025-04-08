Виннипег оборвал рекорд Сент-Луиса и установил свой

Getty Images/Global Images Ukraine. Виннипег Джетс

В матче регулярного чемпионата НХЛ Виннипег Джетс обыграл дома Сент-Луис Блюз со счетом 3:1.

Поражение Сент-Луиса закончило их рекордную победную серию, составившую 12 матчей.

В свою очередь, Виннипег Джетс установил свой собственный рекорд, выиграв 53-й матч в сезоне. Дважды канадцы имели в своем активе сезоны с 52 победами (2017/18 и 2023/24).

Отметим, что лучший показатель в истории НХЛ по количеству побед в сезоне принадлежит Бостону, победившему в сезоне 2022/23 65 раз.

Победа над Сент-Луисом позволяет Виннипегу продолжать лидировать в борьбе за президентский Кубок НХЛ.

sport.ua