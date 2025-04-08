Монте-Карло. Берреттини стал соперником Зверева, Серундоло разгромил Фоньини и сыграет дальше против Алькараса

Итоги второго игрового дня на “Мастерсе” в Монте-Карло



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:4, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 13) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, Q) 4:6, 7:5, 6:3

Даниил Медведев (-, 9) – Карен Хачанов (-) 7:5, 4:6, 6:4

Александр Мюллер (Франция) – Камилло Уго Карабелли (Аргентина) 6:4, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Бен Шелтон (США, 11) 6:7(2), 6:2, 6:1

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Фабио Фоньини (Италия, WC) 6:0, 6:3

• Монфис одержал волевую победу на старте турнира, местный теннисист из третьей сотни впервые выиграл матч на уровне ATP-тура

• Маттео Берреттини второй раз сыграл против Мариано Навоне и второй раз его обыграл (оба матча прошли на грунте). Итальянец второй раз в карьере выиграл матч на “Мастерсе” в Монте-Карло (в 2023 году дошел до третьего круга) и во втором раунде сыграет против лидера посева немца Александра Зверева, которому уступает 2-4 в личных встречах (их последний матч состоялся на Уимблдоне-2023).

• Франсиско Серундоло за час разгромил 37-летнего Фабио Фоньини и станет первым соперником Карлоса Алькараса. В этом сезоне испанец победил Серундоло на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс и лидирует в их очном противостоянии – 2-1.

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