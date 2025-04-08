Марко: Цунода останется до конца сезона

Консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил в интервью ORF, что Юки Цунода останется напарником Макса Ферстаппена как минимум до конца сезона.

Хельмут Марко: «Юки подходят настройки, которые использует Макс. У них одинаковые предпочтения, они хорошо подходят друг другу в качестве напарников.

Для нас важно зарабатывать очки двумя машинами. Жаль, что Юки не заработал очки в Сузуке, но на тренировках он уступал Максу не более двух-трёх десятых, неплохо провёл квалификацию и гонку. Это большое достижение, когда у тебя нет опыта работы с этой машиной. Цунода останется в Red Bull до конца сезона».

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