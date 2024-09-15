Монастир. Картэл прошла в финал после отказа Лис, Шрамкова обыграла седьмую сеяную

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 250 в Тунисе

Монастир, Тунис • 9-15 сентября • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Элизе Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сонэй Картэл (Великобритания, Q) – Ева Лис (Германия) 5:1 (отказ)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лучия Брондзетти (Италия, 7) 6:3, 6:4

Сонэй Картэл (№151 WTA) впервые сыграет в финале турнира WTA. Отметим, что Ева Лис не смогла доиграть полуфинальный матч из-за болезни. В этом году только одной британке удавалось дойти до финала – Кэти Бултер в июне выиграла титул в Ноттингеме.

Ребекка Шрамкова (№136 WTA) также проведёт свой дебютный решающий матч на уровне WTA и стала первой словачкой на этой стадии турнира с июля 2021 года, когда Кристина Кучова сыграла в финале турнира в Гдыне.

Сонэй Картэл и Ребекка Шрамкова встречались в прошлом году во втором круге на турнире ITF W25 в Бате, где сильнее была словачка, которая в итоге стала чемпионкой.

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