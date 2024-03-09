ITF в комментарии прессе уточнила информацию о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в парном разряде

Представитель Международной федерации тенниса сообщил Reuters, что вчерашнее заявление относительно участия россиян и белорусов в Играх в Париже касается и одиночного, и парного разряда.

«Мы хотели обеспечить справедливое и последовательное отношение ко всем теннисистам, независимо от того, в какой дисциплине они соревнуются», — ответил представитель ITF в своем электронном письме на запрос агентства.

«Дуэты в парном разряде формируются (получают места) на основе их индивидуальных результатов в турах (измеряемых рейтингом), а не на основе результатов их нации».

При этом не уточняется, распространяется ли этот подход ITF только на парные соревнования мужчин и парные соревнования женщин, или и на смешанные парные соревнования также.

ITF также не уточнила в своем комментарии, что пары на Олимпийских играх формируются и на основе принадлежности к стране, ведь в дуэтах могут быть исключительно спортсмены одной нации, а не разных, как на любых других соревнованиях под эгидой теннисных федераций.

btu.org.ua