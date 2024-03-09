Манчестер Юнайтед – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.03.2024

Команда Миколенко сыграет против «манкунианцев»

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 28 тур

9 марта, 14:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Манчестер Юнайтед

Новости Эвертона

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона

Последние пять личных встреч между командами

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Football

В первом круге между этими командами выдался однобокий матч. Несмотря на то, что "Эвертон" к этому поединку подходил в хорошей форме, а МЮ – наоборот, подопечные тен Хага разгромили соперника на его поле. Теперь у "ирисок" есть шанс на реванш.

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Новости Манчестер Юнайтед

В последних двух матчах АПЛ "манкунианцы" потерпели два поражения. Сначала они уступили "Фулхэму" на "Олд Траффорд". Дачники опередили МЮ не только в счете, но и в целом по игре выглядели лучше. В прошлом туре "Ман Юнайтед" также проиграл в "Манчестерском дерби". Здесь вообще был полный провал команды тэн Хага. Хотя и “красные дьяволы” забили первыми, однако во втором тайме пропустили трижды.

МЮ занимает шестое место в АПЛ. О зоне Лиги чемпионов команда, скорее всего, может забыть. "Красные дьяволы" находятся уже на расстоянии 11 очков от топ-4. Учитывая результаты подопечных тен Хага, отыграть такой отрыв за 11 финальных туров теоретически возможно, но практически – вряд ли. А вот в Кубке Англии позитив находится. 28 февраля "манкунианцы" победили "Ноттингем Форест" и прошли в четвертьфинал. Но там ждет очень тяжелый соперник – “Ливерпуль”.

Кадры хозяев

Одна из причин тяжелых матчей МЮ – переполненный лазарет. Хойлунд, Уан-Биссака, Марсьяль, Мартинес, Маласия, Шоу и Маунт сегодня точно не сыграют, Магуайр – под вопросом. Также в предыдущем поединке Эванс и Рашфорд получили повреждения. На них ожидают еще тесты.

Новости Эвертона

"Ириски" в прошлом матче уступили "Вест Хэму" дома. При том, что “Эвертон” в первом тайме не реализовал пенальти, а после перерыва первым же вышел вперед. Однако завершение матча подопечные Дайча провалили. "Молотобойцы" забили на 90+1 и на 90+5 минуте и выиграли 3:1. Один из голов был из-под Миколенко: Соучек точно пробил в борьбе с украинцем.

В последние семи матчах "Эвертон" трижды проиграл и четырежды сыграл вничью. Последний раз команда Дайча побеждала в рамках чемпионата еще 16 декабря прошлого года. Тогда завершилась удачная четырехматчевая серия, в которой "ириски" заработали максимально возможные 12 очков. В настоящее время Миколенко и Ко находятся на 16 месте АПЛ. Возвращение четырех очков удачно отразилось на положении в турнирной таблице, ведь от зоны вылета команду отделяют уже пять зачетных пунктов.

Кадры гостей

Деле Алли продолжает находиться в лазарете. Но у него сейчас статус футболиста, у которого сугубо контракт с “Эвертоном” – ничего большего. Также уже более приближенные к составу игроки – Гуе и Данжума – уже скоро залечат травмы.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

28.02. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)

24.02. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.03. Эвертон – Вест Хэм 1:3 (АПЛ)

24.02. Брайтон – Эвертон 1:1 (АПЛ)

19.02. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

10.02. Манчестер Сити – Эвертон 2:0 (АПЛ)

03.02. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

26.11.23. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

08.04.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

06.01.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)

09.10.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

09.04.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 27 19 6 2 64 — 25 63 2

Манчестер Сити 27 19 5 3 62 — 27 62 3

Арсенал 27 19 4 4 68 — 23 61 4

Астон Вилла 27 17 4 6 59 — 37 55 5

Тоттенхэм 26 15 5 6 55 — 39 50 6

Манчестер Юнайтед 27 14 2 11 37 — 39 44 7

Вест Хэм Юнайтед 27 12 6 9 43 — 47 42 8

Ньюкасл 27 12 4 11 57 — 45 40 9

Брайтон 27 10 9 8 49 — 44 39 10

Вулверхэмптон 27 11 5 11 40 — 43 38 11

Челси 26 10 6 10 44 — 43 36 12

Фулхэм 27 10 5 12 39 — 42 35 13

Борнмут 26 8 7 11 35 — 47 31 14

Кристал Пэлас 27 7 7 13 32 — 47 28 15

Брентфорд 27 7 5 15 39 — 50 26 16

Эвертон* 27 8 7 12 29 — 37 25 17

Ноттингем Форест 27 6 6 15 34 — 49 24 18

Лутон Таун 26 5 5 16 37 — 54 20 19

Бернли 27 3 4 20 25 — 60 13 20

Шеффилд Юнайтед 27 3 4 20 22 — 72 13

*С команды Эвертон снято 6 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон

1.87 3.90 4.25 Узнать больше

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Football

Ряд ведущих футболистов МЮ еще не вернулся, так что надеяться на легкий положительный результат не стоит. У команды тен Хага большие проблемы с завершающей фазой, а так же и с другими компонентами. На фоне боевого “Эвертона” “манкунианцы” будут выглядеть не лучшим образом. Прогноз: Ничья.

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