Энтони ДЖОШУА: «Я сказал Нганну, что он не должен оставлять бокс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Нганну и Джошуа

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

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В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) во втором раунде нокаутировал Франсиса Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC.

Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде

После окончания боя 34-летний Энтони Джошуа рассказал:

«Франсис может выступать снова. Я сказал ему, что он не должен оставлять бокс. Нганну может преуспеть. Он сражался с двумя лучшими бойцами и может пройти долгий путь, если останется преданным своему делу. А это его дело.

Я все еще учусь, я все еще голоден. Приближаюсь ли к своему пику? В супертяжелом весе достаточно одного удара. Я просто работаю изо дня в день и извлекаю из этого максимум пользы».

Джошуа после двух поражений подряд от Александра Усика одержал 4 победы подряд, одолев Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса, Отто Валлина, а теперь и Франсиса Нганну.

sport.ua