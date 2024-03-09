Наполи сыграл вничью с Торино в стартовом матче 28 тура Серии А

В первом матче 28 тура итальянской Серии А Наполи не смог удержать победу над Торино.

Игра завершилась со счетом 1:1. После сухого, но богатого желтыми карточками первого тайма команды принялись забивать голы во второй половине встречи. На 61 минуте «адзурри» повели благодаря мячу Хвичи Кварацхелии, однако преимущество подопечных Франческо Кальцоны держалось едва 3 минуты — паритет восстановил Антонио Санабрия. 44 очка. Торино остался десятым с 38 очками.

Чемпионат Италии — Серия А 28 тур, 8 марта <p Наполе — Торино 1:1 (0:0)

Голлы: 1:0 — 61' Кварацхелия, 1:1 — 64' Санабрия.

Ранее агент Кварацхелии назвал условие от своего клиента из Неаполя.

Напомним, в предыдущем туре «партенопейцы» победили Ювентус.

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