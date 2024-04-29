ФИФА и УЕФА могут исключить испанские команды по еврокубкам, Евро-2024 и Олимпиаде

Испанские команды могут быть исключены из турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. В частности, из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также международных турниров — чемпионата Европы-2024 и Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает издание AS.

Причиной этого может стать вмешательство правительства страны в деятельность Королевской футбольной федерации (RFEF). Президент Высший совет футбольных ассоциаций Хосе Мануэль Родригес-Урибеса направил в УЕФА и ФИФА письмо, где отметил политическое давление на местную федерацию.

Из-за таких действий Испания может потерять шансы на проведение чемпионата мира-2030, а испанские команды будут исключены из турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Отмечается, что руководящие органы мирового футбола приводят пример России, которая потеряла возможность проведения Евро-2028, а ее клубы исчезли с европейских соревнований, из-за вторжения в Украину.

Накануне сообщалось, что Высший комитет по спорту Испании планировал взять на себя управление RFEF до конца лета, а временным главой должен стать бывший тренер сборной Испании Висенте дель Боске.

Напомним, что в 33 туре испанской Ла Лиги Жирона одержала победу над Лас-Пальмасом. Украинский нападающий Артем Довбик отличился забитым голом.

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