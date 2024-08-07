Двухметровый хоккеист из России взорвал соцсети в США

Александр Карманов. Фото Соцсети За океаном его уже сравнивают со Здено Харой.

Через три года — в Университет Пенсильвании

До драфта НХЛ, на который выйдут хоккеисты конца 2007-го, а также 2008 года рождения, осталось еще пару лет. Но уже сейчас можно назвать его главных фаворитов. Сложно представить, что в хоккейном мире кто-то еще не слышал про двоюродного брата Коннора Бедарда Гэвина Маккенну, который разрывал соперников на последнем ЮЧМ в Финляндии. Громкие оды выписывают и праворукому шведскому центру Вигго Бьорку, которого на родине называют главным талантом поколения.

Неплохо знают за океаном и некоторых наших парней, которые выйдут на распределитель летом 2026-го. Вот только сейчас зарубежные журналисты обсуждают больше всего не нового уральского вундеркинда Алексея Власова или следующего топ-проспекта «Торпедо» Виктора Федорова, а далеко не самого результативного защитника Александра Карманова. Взорвать соцсети и сделать свой профиль на EliteProspects одним из самых просматриваемых на этой неделе ему помогли поступление в Университет Пенсильвании и один невероятный факт: в 16 лет его рост составляет 213,5 сантиметра, а вес — 125 килограммов. Представляете, какая машина может получиться через несколько лет?

Карманов родился в Кишиневе и обладает не только российским, но и молдавским гражданством. Почти все свое хоккейное образование Александр получал в школе подольского «Витязя», с недавних пор порвавшего отношения с одноименным клубом КХЛ. При этом в минувшем сезоне он также успел поиграть в первенстве Белоруссии среди юношей 2006-2007 годов рождения за «Пинских Ястребов», получив возможность проявить себя против соперников на пару лет старше. И вряд ли достаточно солидная по юниорским меркам разница в возрасте стала для него проблемой.

Североамериканским журналистам и болельщикам не терпится вживую взглянуть на русского гиганта, которого уже сейчас некоторые называют новым Здено Харой. Правда, присоединиться ко «Львам» из Пенсильвании и сыграть в NCAA он сможет не раньше 2027 года.

Здено Хара стал Железным Человеком! После хоккея знаменитый словак бегает марафоны и участвует в велогонках

До этого Карманову придется поиграть пару лет за «Уилкс-Барре/Скрэнтон Найтс» — детскую команду из лиги уровня ААА, через которую в свое время прошли Иван Проворов и еще несколько гораздо менее видных россиян вроде Владислава Джиошвили и Никиты Павлычева. А еще одной остановкой на пути к студенческому хоккею наверняка станет юниорская лига США (USHL), которую все чаще выбирают для развития топовые канадские юниоры.

«Несмотря на тренды современного хоккея, габариты и сила Карманова позволяют ему иметь уникальное преимущество над оппонентами. Его комбинация высокого хоккейного IQ и мастерства привлекла внимание скаутов и тренеров по всему миру. Кроме того, Университет Пенсильвании получает игрока с превосходной рабочей этикой, который готов усердно работать как на льду, так и за его пределами», — так прокомментировал переход защитника клуб на своем официальном сайте.

Фото Соцсети

Как не повторить прошлого «нового Хары»

Российские скауты, работающие на клубы НХЛ, знают его достаточно давно по выступлениям в Открытом чемпионате Москвы. В сильнейшей региональной лиге страны Карманов не выделялся выдающейся статистикой, но получал хорошие отзывы за грамотную позиционную игру в обороне и эффективное использование своей длиннющей клюшки в отборе. Не заметить на льду двухметровую махину среди россыпи щуплых щеглов они просто не могли.

Говорить о потенциальном попадании Карманова в лучшую лигу мира, разумеется, чрезвычайно рано. За два года до своего драфта он может как подняться в рейтингах, так и успеть разочаровать в себе. Пока что в Америке все восхищены исключительно его исполинской антропометрией. Но теоретически воспитанник «Витязя» может стать самым высоким игроком в истории НХЛ, прилично обогнав легендарного словака с его 206 сантиметрами.

Латвийский вратарь — неожиданный герой плей-офф НХЛ. Ему с трудом забивает лучший хоккеист мира

Не секрет, что менеджеры по обе стороны океана любят игроков побольше и покрепче, даже несмотря на то что хоккей все стремительнее уходит в сторону скорости и постоянного движения. В современных реалиях габаритным защитникам становится все сложнее успевать за резкими и юркими нападающими. Поэтому чересчур большие габариты могут быть не только преимуществом, но и проблемой.

Хорошо кататься и сохранять постоянный баланс на двух высоченных ходулях для великанов вроде Хары и Марко Анттилы достаточно сложно. Стоит ли напомнить, что ни первый, ни второй никогда не были образцом изящества и мобильности? Впрочем, знакомые скауты уверяют, что Карманов прекрасно сложен и великолепно координирован для своих природных данных. Разлетевшиеся по соцсетям видео, на которых Александр работает над катанием, — вполне хорошее тому подтверждение.

А ведь Карманов — не первый россиянин, которого за океаном авансом называют «новым Харой». Уже мало кто помнит, как в 2016-м «Тампа» с подачи своего финского скаута Кари Кеттунена потратила один из поздних пиков на защитника системы «Локомотива» Олега Сосунова, у которого одинаковый рост с многолетним капитаном «Бостона». Только в отличие от кишиневского гиганта его катание и координация вызывали большие нарекания сразу после приезда в тренировочный лагерь «Лайтнинг», где он нередко веселил журналистов комичными падениями на ровном месте.

Русской версией Большого Зи Сосунов так и не стал, несмотря на отзывы автора TSN Боба Маккензи, восторгавшегося его голами в WHL. За два года в системе «Молний» он сыграл в АХЛ всего 24 матча, проведя большую часть времени в Ист-Косте, а в 2020-м безуспешно попытался заиграть в ВХЛ за родную «Рязань». В последний раз новости про рослого защитника мелькали в хоккейных медиа весной 2023-го, когда тот сыграл три десятка матчей за венгерский «Дебрецен». С тех пор его след теряется. Хочется верить, что карьера Карманова сложится куда более удачно.

Источник