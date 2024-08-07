В Red Bull сделают заявление о Лиаме Лоусоне в сентябре

В Red Bull приняли решение о дальнейшей судьбе Лиама Лоусона и в сентябре собираются сделать некое заявление на эту тему.

Новозеландец год назад заменил в AlphaTauri травмированного Даниэля Риккардо, провёл в составе команды из Фаэнцы пять гонок и с третьей попытки заработал очки. Причём это было на Гран При Сингапура, где очень сложная городская трасса, и гонщики должны выдерживать экстремальные физические нагрузки.

В этом сезоне 22-летний Лиам продолжает выполнять обязанности резервного гонщика Red Bull Racing и Visa RB, но похоже, что его несколько неопределённое положение скоро изменится.

«Заявление о том, что произойдёт с Лиамом Лоусоном на следующем этапе карьеры, мы сделаем в сентябре, – сообщил Хельмут Марко. – Даже если наши соперники захотят заполучить его на правах временной аренды, в этом качестве он будет недоступен».

Судя по всему, эту фразу автоспортивного советника Red Bull можно истолковать так: Лоусон получит место в одной из команд, принадлежащих австрийской компании. На эту же мысль наводят и слова Марко о другом гонщике молодёжной программы Red Bull: «Наш гонщик Айзек Хаджар, выступающий в Формуле 2, в Спа одержал свою четвёртую победу в сезоне. У него однозначно есть потенциал для перехода в Формулу 1.

Посмотрим, как будут развиваться события, но ему будет доверена та или иная роль, это точно. Вполне возможно, что он проведёт год в качестве тест-пилота и будет работать на симуляторе, как это было с Лоусоном».

Пока контракты на следующий год есть только у гонщиков Red Bull Racing и у Юки Цуноды (Visa RB), однако к Серхио Пересу в последнее время всё больше претензий, поэтому в обеих командах возможны любые перестановки. Также большой вопрос, останется ли Даниэль Риккардо в Формуле 1 в следующем году, или карьера австралийца завершится после 14 сезонов в чемпионате мира?

Обещанное заявление о Лоусоне должно внести в кадровый расклад Red Bull некоторую ясность.

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