Aston Martin и Фелипе Другович продлили контракт

В Aston Martin объявили о продлении контракта с Фелипе Друговичем на 2025 год. В предстоящем сезоне бразильский гонщик продолжит выполнять роль резервного и тест-пилота команды из Сильверстоуна. Фелипе вместе с Aston Martin будет приезжать на этапы Формулы 1 и в случае необходимости заменит за рулём одного из основных гонщиков.

Фелипе Другович: «Разумеется, я очень рад остаться в Aston Martin на третий полный сезон в качестве резервного и тест-пилота. Команда набрала высокий темп, и мне не терпится узнать, каких результатов мы добьёмся вместе.

Невероятные возможности, которые есть на нашей новой базе, включая совершенно новый симулятор, демонстрируют амбиции команды, и я полон решимости внести вклад в долгосрочный успех Aston Martin. Как обычно, спасибо команде за её постоянную поддержку».

Майк Крак, гоночный директор: «Фелипе стал важным членом команды с первого дня, и мы очень рады продолжить работать с ним в 2025 году. Он наш полноценный актив.

Его вклад в работу за кулисами, особенно на симуляторе и во время тестов, неоценим, и он не совершает ни одной ошибки за рулём. Преданность делу и обратная связь, которую обеспечивает Фелипе, сыграли решающую роль в нашем прогрессе, и мы уверены, что он продолжит оказывать значительное влияние на команду.

Мы желаем ему удачи на предстоящих “24 часах Дайтоны”».

Источник