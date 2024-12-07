Эдди Джордан: В FIA полный развал!

В новом выпуске своего видеоподкаста Formula For Success Дэвид Култхард и Эдди Джордан обсуждали самые горячие темы последних дней и, конечно, не могли обойти вниманием штраф, полученный Ландо Норрисом по ходу Гран При Катара.

Стоит напомнить, что после финиша той гонки Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, тоже заявил, что действия стюардов FIA заслуживают критической оценки.

«У меня осталось ощущение, что это был ещё один Гран При, когда мы не могли понять, чем объясняются решения о штрафах, – говорил Дэвид, не скрывая недоумения. – В прошлом уже были случаи, когда наказания не соответствовали тяжести содеянного.

На видеоповторе было видно, что жёлтые сигналы на световых табло на трассе и дублирующий их индикатор на дисплее на руле Ландо в кокпите McLaren загорелись очень поздно. Также надо учесть, что он ехал менее чем в двух секундах позади машины Макса Ферстаппена, смотрел только вперёд и вообще не видел, что на трассе произошёл какой-то инцидент.

Судя по всему, заднее крыло Red Bull полностью заслоняло ему видимость – в общем, приходится поднимать вопрос об уместности того или иного штрафа, и десятисекундный Stop&Go кажется явно неуместным.

Конечно, Ландо всё-таки удалось заработать пару очков, но он заслуживал большего. Тем более что он не создал никакой опасной ситуации на трассе. Что вообще происходит? Всё это кажется совершенно неправильным».

«В FIA полный развал! – ещё более эмоционально продолжил Джордан. – Я никогда не видел, чтобы оттуда уходило столько хороших специалистов: Тим Майер уволен, Нильс Виттих уволен – что происходит с федерацией?

Мохаммед бен Сулайем, я к вам обращаюсь! Вообще-то вы мне нравитесь ведь мы знакомы 35 лет, но даже если мне запретят появляться в паддоке – мне всё равно! Просто я вижу, что FIA действует неправильно, стюарды действуют неправильно, и из-за этого вся команда McLaren пребывает в расстройстве.

Часто ли мы в последнее время видим, чтобы стюарды расследовали инциденты после гонки? Нет! Стюарды не стали это делать, хотя гонка приближалась к финишу. В результате люди, склонные к конспирологии, могут сказать, что в FIA изо всех сил стараются помочь Ferrari выиграть Кубок конструкторов!

И хотя я не отношусь к этой категории, это же вполне возможное предположение. Потому что в той ситуации McLaren лишили права защищать свою позицию. И мне вспоминается Гран При США 2001 года, где мы заняли 4-е место (Ярно Трулли, тогда выступавший за Jordan, финишировал четвёртым).

Мы тогда очень обрадовались, но результат был аннулирован, однако у нас хотя бы была возможность доказать свою правоту, и после того, как мы подали протест, нам вернули 4-е место.

Я хочу сказать, что у всех, в рамках любой юрисдикции, которая только существует в мире, должно быть право требовать справедливости, т.е. у всех должно быть право на защиту. Это фундаментальное право. И я считаю, что Ландо был этого права лишён».

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