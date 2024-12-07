Михайлюк набрал 13 очков в матче с Портлендом, Лэнь помог Сакраменто победить Сан-Антонио

Успешная и результативная игра украинцев в НБА

В ночь на 7 декабря состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк в составе Юта Джаз провел ударный матч против Портленд Трэйл Блэйзерс (141:99). Украинец вышел в стартовой пятерке и в общей сложности, пробыл на площадке более 21 минуты.

Защитник набрал за отчетную игру 13 очков (три успешных дальних попытки из четырех), восемь подборов, четыре ассиста и один перехват. Михайлюк, таким образом, провел свой самый результативный матч в регулярном сезоне.

Алексей Лэнь поучаствовал в победе Сакраменто Кингз над Сан-Антонио Сперс — 140:113. Украинский центровой провел за матч почти четыре минуты, оформив два очка и одну результативную передачу.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс — Орландо Мэджик — 102:94 (25:27, 25:14, 21:18, 31:35)

Атланта Хокс — Лос-Анджелес Лейкерс — 134:132 ОТ (26:29, 38:35, 30:33, 25:22, 15:13)

Бостон Селтикс — Милуоки Бакс — 111:105 (29:27, 24:30, 25:25, 33:23)

Сан-Антонио Сперс — Сакраменто Кингз — 113:140 (33:33, 26:36, 27:31, 27:40)

Чикаго Буллз — Индиана Пэйсерз — 123:132 (35:31, 19:36, 39:36, 30:29)

Голден Стэйт Уорриорз — Миннесота Тимбервулвз — 90:107 (31:31, 15:25, 26:22, 18:29)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Юта Джаз — 99:141 (17:33, 27:34, 26:35, 29:39)

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