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Теннис

Экс-тренер Даяны Ястремской вошел в команду серебряной призерки Олимпиады в Париже

Хорватская теннисистка Донна Векич объявила о сотрудничестве с немецким тренером Сашей Байиным.

«Добро пожаловать», — подписала их совместное фото Векич.

Ранее Саша Байин сотрудничал с Каролиной Плишковой, Наоми Осакой, Даяной Ястремской, Викторией Азаренко, а также американками Сереной Уильямс и Слоан Стивенс.

28-летняя Донна Векич — полуфиналистка Уимблдона-2024, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В этом сезоне она завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Париже и повторила свое достижение 2019 года, закончив год на 19-й строчке рейтинга WTA.

 

btu.org.ua

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