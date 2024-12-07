Серия неудач не только в Сити. ПСЖ не выиграл очередной матч

Третье поражение подряд

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Вчера прошел матч 14-го тура чемпионата Франции. "ПСЖ" в гостях сыграл вничью с "Осером", 0:0.

Во время игры столичный клуб нанес 11 ударов без голов. Такой результат стал антирекордом чемпионата Франции с сезона 2006/07, то есть с момента сбора статистики.

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал ничейный результат:

"Результат не отражает того, что происходило на поле. Мы создаем много моментов, волшебной формулы нет – чтобы забить. Я бы критиковал своих игроков, если бы у них не было мотивации, но поскольку они выкладываются без остатка… Забивать голы в их же интересах, в интересах всех нас".

Добавим, что команда Луиса Энрике не побеждает 3 матча подряд: 2 ничьих и поражение.

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