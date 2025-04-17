Элбон: Мы должны были заработать очки на всех этапах

Алекс Элбон, гонщик Williams, на пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что с самого начала сезона ему вполне комфортно за рулём машины FW47, и он должен был заработать очки на всех этапах. А в Бахрейне ему просто не повезло…

Алекс Элбон: «В средней группе команд складывается интересная ситуация. Например, после Мельбурна мы не могли предвидеть, что Haas будет претендовать на хорошие результаты, но они очень уверенно отыгрались. Похоже, они активно занимались доработкой машины, и это приносит свои плоды.

Думаю, в минувшее воскресенье нам немного не повезло из-за автомобиля безопасности, хотя у нас были неплохие шансы заработать очки. Но соперничество в чемпионате сейчас очень острое, результаты очень плотные, и анализируя нашу работу на первых четырёх этапах, мы видим, что выступаем вполне стабильно.

Наше отставание от лидеров всё время одинаковое, тогда как результаты остальных команды середины пелотона несколько варьируются. Кому-то из них удаётся зарабатывать очки, но не на всех трассах, а если говорить о Williams, то мы должны были финишировать в призовой десятке на всех четырёх этапах.

В общем, посмотрим. Думаю, наша задача – продолжать заниматься своим делом и надеяться, что у нас всё будет получаться лучше, чем у соперников. Лично я рад, что мне комфортно за рулём FW47 с самого начала сезона, и я получаю больше удовольствия от пилотирования, чем в прошлом году.

Просто в первой части квалификации в Бахрейне мы сработали не лучшим образом, и затем это сказалось на остальных событиях предыдущего уик-энда. Если говорить о предстоящем этапе, то мы получим более мягкие шины, чем использовались на этой трассе раньше. Вполне вероятно, что на резине более мягких составов ощущения за рулём в скоростных поворотах могут измениться, мы это знаем по предыдущему опыту.

Трасса в Джидде – очень скоростная, и будет интересно посмотреть, чего мы сможем добиться, работая с резиной С5. На каждом очередном этапе сезона мы получаем подтверждение тому, что шины очень чувствительны к изменению условий, и очень важно добиться, чтобы они работали в оптимальном температурном диапазоне. Когда нам это удаётся, мы всегда добираемся до финала квалификации».

Источник