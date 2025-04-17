Наставник Фенербахче Ясикявичюс стал первым человеком, который выиграл баскетбольную Евролигу в качестве игрока, а затем был признан лучшим тренером турнира

В бытность игроком литовец выигрывал главный континентальный клубный турнир в составе Барселоны, Маккаби Тель-Авив (дважды) и Панатинаикоса

Литовский специалист Шарунас Ясикявичюс из турецкого Фенербахче был признан лучшим тренером баскетбольной Евролиги сезона 2024/25.

Тем самым 49-летний наставник вошел в историю. Он стал первым человеком, который выигрывал Евролигу в качестве игрока, а впоследствии удостоился награды лучшему тренеру турнира.

В регулярном чемпионате Евролиги 2024/25 Фенербахче занял второе место — лишь на одну победу больше (24 против 23) в 34 турах сумел одержать Олимпиакос. В плей-офф стамбульская команда будет противостоять Парижу.

Ясикявичюс возглавляет Фенербахче с 2023 года. Ранее он тренировал Жальгирис (четырежды чемпион Литвы, бронзовый призер Евролиги-2017/18) и Барселону (чемпион Испании-2023, обладатель Кубка-2021).

Как игрок (разыгрывающий защитник) Шарунас с 1998 по 2014 годы защищал цвета семи клубов из шести стран в Европе, а также Индианы Пэйсерс и Голден Стэйт Уорриорз в НБА (2005 — 2007). Четырежды становился победителем Евролиги — в составе Барселоны, Маккаби Тель-Авив (дважды) и Панатинаикоса.

В составе сборной Литвы Ясикявичюс становился чемпионом Европы-2003 и бронзовым призером ОИ-2000.

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