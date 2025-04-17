Восстановление звездного разыгрывающего Далласа ориентировочно займет 10 месяцев

Разыгрывающий Даллас Маверикс Кайри Ирвинг может вернуться в игру после разрыва передней крестообразной связки к январю 2026 года.

33-летний игрок уже успешно перенес операцию и начал процесс своего восстановления. Саму же травму Кайри Ирвинг получил еще 4 марта в игре против Сакраменто (98:122).

Ирвинг в нынешнем сезоне в среднем набирал 24,7 очков, делал 4,8 подборов и 4,6 передач. Кайри в феврале в девятый раз за свою карьеру вошел в сборную всех звезд НБА.

В ночь на 19 апреля Даллас проведет финал плей-ин против Мемфис Гриззлис, победитель которого продолжит борьбу в плей-офф.

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