ЛеБрон Джеймс первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков (видео)

Потрясающий показатель 39-летнего американца

Легендарный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал автором очередного уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Джеймс преодолел отметку 41 000 очков за карьеру в НБА. Достижение покорилось ЛеБрону в матче с Атланта Хокс (132:134 ОТ), где 39-летний американец набрал 39 очков.

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Теперь в активе Джеймса — 41 003 очка в рамках НБА. ЛеБрон стал первым игроком в истории Лиги, который достиг такого показателя.

Лейкерс занимают 10-е место в Западной конференции НБА, одержав 12 побед в 23 матчах. 9 декабря Лейкерс проведут матч с Портленд Трэйл Блэйзерс.

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