БК Ровно обыграл БИПА в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET

Элайджа Джойнер записал на свой счет 27 очков

БК Ровно обыграл БИПА в матче ивано-франковского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24 — 78:69.

Ровненцы достаточно быстро завладели преимуществом и постепенно набирали перевес в первой половине встречи. В третьей четверти одесситам удалось сократить на время разрыв до 3 очков, но затем Ровно уверенно довел матч до победы.

Защитник ровненцев Элайджа Джойнер набрал 27 очков, а также совершил 6 подборов и 6 передач. В составе одесситов отличился защитник Александр Шашков (18 очков, 6 подборов и 4 передачи).

БК Ровно занимает второе место в Суперлига, одержав 17 побед. БИПА идет девятой с семью победами.

В следующем матче Ровно встретится с Политехникой-Галичиной. БИПА сыграет против Прикарпатья-Говерлы. Оба поединка пройдут 16 марта.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — БИПА — 78:69 (22:18, 25:21, 19:20, 12:10)

Ровно: Джойнер (27 + 6 подборов + 6 передач + 4 перехватов), Водолазский (15), Мочалов (13 + 8 подборов), Смит (7 + 8 подборов), Соловьев (6 + 3 передачи), Шепеленко (6), Тимощук (4 + 8 подборов + 4 передачи)

БИПА: Льюис (16+6 подборов), Уитли (13+5 передач), Рябчук (10+4 перехвата), Ткаченко (8+7 подборов), Шашков (18+6 подборов + 4 передачи), Соловей (4)

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